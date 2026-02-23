Impactante nocaut en Detroit: un boxeador se desplomó en su esquina y generó preocupación

image

El combate concluyó abruptamente tras apenas una ronda disputada. Oberlton sumó así su decimoquinta victoria profesional, aunque reconoció que no era el desenlace esperado. “Estoy buscando todo el humo, hombre, todas las peleas. Un agradecimiento a Dmitriy Salita. Un agradecimiento a KP Promotions y a todos los que organizaron esto. Estoy justo donde necesito estar. Sé que soy una superestrella y estoy frente al mundo, y seguiré dándoles exactamente lo que quieren”, afirmó.

La velada continuó con la pelea estelar entre Shields y Crews-Dezurn, pero la imagen del desplome de Joseph George quedó como el momento más impactante de la noche en Detroit y generó repercusión en la comunidad boxística internacional.