Impactante nocaut en Detroit: un boxeador se desplomó en su esquina y generó preocupación
Joseph George se desplomó tras el primer round ante Atif Oberlton en Detroit y la pelea fue detenida. El rival habló de “la victoria más extraña” de su carrera.
La velada que encabezaron Claressa Shields y Franchon Crews-Dezurn en el Little Caesars Arena de Detroit quedó marcada por una escena impactante que recorrió el mundo. Joseph George cayó inconsciente en su rincón tras finalizar el primer asalto de su combate ante Atif Oberlton.
El enfrentamiento entre George (13-2, 8 KOs) y Oberlton (15-0, 13 KOs) estaba pautado a diez rounds por el título semipesado WBC USA y formaba parte de la cartelera principal de respaldo. Hasta el cierre del primer episodio, el combate se desarrollaba sin mayores sobresaltos.
Las repeticiones posteriores mostraron un posible choque accidental de cabezas cerca del final del asalto inicial. Sin embargo, tras regresar a su esquina, George recibió agua de su entrenador y, cuando intentaba sentarse en el taburete, se desplomó de manera repentina ante la mirada atónita de su equipo y del público. La transmisión evitó enfocar de cerca al boxeador mientras el cuerpo médico ingresaba rápidamente al cuadrilátero. La pelea fue detenida de inmediato y se decretó la victoria de Atif Oberlton por nocaut técnico.
“Fue la victoria más extraña” de su carrera, reconoció el propio Oberlton, según declaraciones recogidas por The Sun. El púgil también expresó su preocupación por el estado de su rival: “Estoy tan contento de que se haya recuperado y que esté bien. Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que queramos, pero me alegra que esté bien. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Al fin y al cabo, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí igual que salimos”. En la misma línea, agregó: “Estaba un poco confundido y cosas así, así que no puedo decirlo con certeza”.
El promotor Dmitriy Salita confirmó que Joseph George se encontraba estable tras ser atendido por los servicios médicos en el ring y que luego fue dado de alta del hospital. En videos tomados desde el público se lo pudo ver abandonar el cuadrilátero con asistencia, todavía bajo supervisión médica.
El combate concluyó abruptamente tras apenas una ronda disputada. Oberlton sumó así su decimoquinta victoria profesional, aunque reconoció que no era el desenlace esperado. “Estoy buscando todo el humo, hombre, todas las peleas. Un agradecimiento a Dmitriy Salita. Un agradecimiento a KP Promotions y a todos los que organizaron esto. Estoy justo donde necesito estar. Sé que soy una superestrella y estoy frente al mundo, y seguiré dándoles exactamente lo que quieren”, afirmó.
La velada continuó con la pelea estelar entre Shields y Crews-Dezurn, pero la imagen del desplome de Joseph George quedó como el momento más impactante de la noche en Detroit y generó repercusión en la comunidad boxística internacional.
