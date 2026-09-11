Nicolás Varrone chocó en Madring cuando buscaba la pole de Fórmula 2: el durísimo golpe

Varrone había completado ocho vueltas y su mejor registro fue de 1m58s309, pero el accidente le impidió continuar con la clasificación.

El golpe en la curva Monumental terminó con sus posibilidades

La curva Monumental es uno de los puntos más particulares del nuevo circuito, ya que presenta un peralte de 24 grados. Allí fue donde Varrone perdió el control de su Dallara. El impacto fue fuerte y se produjo primero con la parte delantera del vehículo y luego con la zona trasera, lo que generó un importante movimiento del auto. El argentino sufrió un latigazo producto del golpe, aunque pudo salir del habitáculo sin inconvenientes.

El incidente obligó a detener nuevamente la actividad y dejó al vehículo de Van Amersfoort Racing con importantes daños en su sector izquierdo. La situación resultó especialmente frustrante porque se produjo mientras estaba peleando por los puestos de privilegio y después de haber mostrado un ritmo competitivo durante el entrenamiento.

Varrone deberá remontar desde el 19° lugar

El golpe cambió completamente los planes del argentino para el resto del fin de semana: ahora Nico tendrá que afrontar las dos competencias madrileñas desde el 19° puesto, por lo que deberá avanzar posiciones para recuperar el terreno perdido en la clasificación.

La primera oportunidad llegará este sábado a las 9:15 de Argentina, cuando se dispute la carrera Sprint de Fórmula 2. La competencia tendrá un recorrido de 23 vueltas o una duración máxima de 45 minutos más una vuelta.

RED FLAGS



Nico Varrone has hit the barrier at Turn 19



He's out of the car and ok #F2 #SpanishGP pic.twitter.com/cFxGBHX3fd — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Después de haber sido protagonista durante el entrenamiento y de haber llegado a liderar provisionalmente la clasificación, tendrá ahora el desafío de remontar desde el fondo en un circuito que ya demostró ser extremadamente exigente.