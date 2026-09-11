Nicolás Varrone chocó en Madring cuando buscaba la pole de Fórmula 2: el durísimo golpe
El argentino venía de ser segundo en el entrenamiento y llegó a liderar provisionalmente la clasificación, pero un fuerte impacto contra el muro en la curva Monumental terminó con sus aspiraciones.
Nicolás Varrone tenía todo encaminado para completar una gran clasificación en la Fórmula 2 en el nuevo circuito de Madring, pero un golpe en uno de los sectores más exigentes del trazado español cambió por completo su panorama. El argentino perdió el control de su auto de Van Amersfoort Racing cuando buscaba mejorar su registro y terminó contra el muro externo de la curva Monumental.
El accidente provocó la segunda bandera roja de una clasificación que estuvo marcada por los incidentes y las interrupciones. Aunque salió del monoplaza por sus propios medios y sin consecuencias físicas, el auto quedó seriamente dañado y el piloto argentino deberá largar desde el 19° puesto en las competencias de Fórmula 2.
Nicolás Varrone había llegado a liderar la clasificación
La jornada había comenzado de manera muy positiva para el argentino. Durante el entrenamiento previo a la clasificación, Varrone había conseguido el segundo mejor tiempo, una actuación que alimentó las expectativas para la sesión decisiva. Con ese antecedente, el piloto de Ingeniero Maschwitz salió a buscar una buena posición para la parrilla.+
En los primeros minutos consiguió colocarse entre los protagonistas y llegó a ocupar provisionalmente el primer lugar. Sin embargo, cuando intentaba bajar todavía más sus registros, llegó el error en la curva 20. El auto perdió adherencia al ingresar a la sección peraltada y se desplazó hacia el muro externo.
Varrone había completado ocho vueltas y su mejor registro fue de 1m58s309, pero el accidente le impidió continuar con la clasificación.
El golpe en la curva Monumental terminó con sus posibilidades
La curva Monumental es uno de los puntos más particulares del nuevo circuito, ya que presenta un peralte de 24 grados. Allí fue donde Varrone perdió el control de su Dallara. El impacto fue fuerte y se produjo primero con la parte delantera del vehículo y luego con la zona trasera, lo que generó un importante movimiento del auto. El argentino sufrió un latigazo producto del golpe, aunque pudo salir del habitáculo sin inconvenientes.
El incidente obligó a detener nuevamente la actividad y dejó al vehículo de Van Amersfoort Racing con importantes daños en su sector izquierdo. La situación resultó especialmente frustrante porque se produjo mientras estaba peleando por los puestos de privilegio y después de haber mostrado un ritmo competitivo durante el entrenamiento.
Varrone deberá remontar desde el 19° lugar
El golpe cambió completamente los planes del argentino para el resto del fin de semana: ahora Nico tendrá que afrontar las dos competencias madrileñas desde el 19° puesto, por lo que deberá avanzar posiciones para recuperar el terreno perdido en la clasificación.
La primera oportunidad llegará este sábado a las 9:15 de Argentina, cuando se dispute la carrera Sprint de Fórmula 2. La competencia tendrá un recorrido de 23 vueltas o una duración máxima de 45 minutos más una vuelta.
Después de haber sido protagonista durante el entrenamiento y de haber llegado a liderar provisionalmente la clasificación, tendrá ahora el desafío de remontar desde el fondo en un circuito que ya demostró ser extremadamente exigente.
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