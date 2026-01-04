Incertidumbre en Venezuela: qué pasará con los clubes que juegan Copa Libertadores y Sudamericana

El primer equipo venezolano en salir a la cancha será Deportivo Táchira, que debe enfrentar a The Strongest en la Fase 1 de la Libertadores. El partido de vuelta está programado para el 10 de febrero en Venezuela, aunque no se descarta que la Conmebol decida mudar la localía si persiste el clima de incertidumbre.

Luego será el turno de Carabobo, que disputará la Fase 2 entre el 17 y el 26 de febrero. En tanto, los equipos que juegan la Sudamericana, todos en fase previa, debutarán a comienzos de marzo. Más adelante, Deportivo La Guaira y Universidad Central aparecen como los que tienen mayores chances de conservar su localía, ya que ingresarán directamente en la fase de grupos de la Libertadores, prevista para abril.

Antecedentes y posibles decisiones de la Conmebol

Hasta antes de la detención de Maduro, la Conmebol no había retirado la localía a los clubes venezolanos, pese a las dificultades que enfrentaron otros equipos para viajar al país. Sin embargo, el cambio abrupto del escenario podría forzar una decisión diferente para garantizar el normal desarrollo de los torneos.

El antecedente más cercano se remonta a 2021, cuando la violencia social en Colombia llevó a la Conmebol a quitarle la localía a los clubes de ese país. En aquel contexto, equipos como Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y La Equidad debieron jugar en Paraguay por razones de seguridad.

Con ese marco, y aunque resulta prematuro brindar certezas, no sería extraño que se repita una situación similar con los clubes de Venezuela. Por eso, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, los equipos participantes siguen con atención la evolución del conflicto, ante la posibilidad de disputar sus partidos en sedes neutrales.