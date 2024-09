Incómodo: el raro momento de Franco Colapinto y Lando Norris en una entrevista

Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando la periodista recibió instrucciones de último minuto que alteraron el curso de la entrevista. Con un tono algo confuso, la conductora le informó a Colapinto que, aunque les hubiera encantado tenerlos a ambos en la entrevista, él debía retirarse.

colapinto mal momento lando.mp4

"Al parecer, no te podés quedar. Nos encantaría, pero tal vez no. Adiós", fueron las palabras que la presentadora le dirigió al piloto argentino, quien visiblemente sorprendido, soltó el micrófono y abandonó el set, dejando a Norris continuar solo con la entrevista. El episodio no pasó desapercibido para los seguidores de la Fórmula 1, quienes rápidamente comentaron la situación en redes sociales, destacando la profesionalidad de Colapinto al manejar el momento con elegancia.

A pesar de la incomodidad, el joven argentino sigue siendo el centro de atención tras su impresionante desempeño en el Gran Premio, demostrando que tiene el carácter necesario para lidiar con las adversidades tanto dentro como fuera de la pista. Este inesperado momento no afecta en absoluto el ascendente camino del argentino en la Fórmula 1, donde su nombre continúa resonando cada vez más fuerte como una de las promesas emergentes del automovilismo mundial.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Singapur | Singapur : 22 de septiembre

: 22 de septiembre Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas : 20 de octubre

: 20 de octubre México | Autódromo Hermanos Rodríguez : 27 de octubre

: 27 de octubre Brasil | Interlagos : 3 de noviembre

: 3 de noviembre Las Vegas | Las Vegas : 24 de noviembre

: 24 de noviembre Qatar | Losail : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre