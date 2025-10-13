Independiente, al borde de un récord negativo: cerca de la peor racha de su historia

Ahora, el Clausura 2025 se suma a esa lista negra y confirma el delicado presente deportivo del club de Avellaneda.

independiente

La racha que pone en alerta a todo Avellaneda

Con 14 encuentros sin triunfos (0-7-7), Independiente ya igualó su segunda peor marca histórica, junto con la del Clausura 2002, y solo está detrás de la de 2012 (0-9-8), que terminó con el descenso. Pese a los esfuerzos del cuerpo técnico, los problemas del Rojo se repiten: falta de gol, desatenciones defensivas y bajo nivel individual en varios futbolistas clave. Aunque ante Lanús mostró cierta mejoría en el juego, la falta de eficacia volvió a condenarlo.

Con cuatro fechas por delante para cerrar el Clausura, Independiente está obligado a cortar la sequía si no quiere quedar marcado por una de las peores rachas de su historia. La próxima oportunidad será en la fecha 13, cuando visite a San Martín de San Juan, en un duelo clave para intentar reencontrarse con la victoria y llevar algo de alivio a una hinchada que ya empieza a mirar de reojo la tabla del descenso.