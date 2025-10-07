Independiente, en caída libre: alcanzó su tercera peor racha sin triunfos en toda su historia

Hoy, el presente no es tan extremo, pero las señales preocupan. La falta de gol, los errores defensivos y la irregularidad en el juego colectivo profundizan la crisis. Los hinchas, que vienen acompañando con paciencia pese a las desilusiones, empiezan a mostrar descontento y reclaman una reacción inmediata, sobre todo intensificado luego de lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana en el escritorio de Conmebol.

Con el fantasma de las peores rachas históricas rondando otra vez por Avellaneda, el conjunto más ganador de Copas Libertadores necesita reencontrarse con la victoria para evitar que esta pesadilla estadística siga creciendo y erosione aún más la confianza de un equipo que no encuentra rumbo.