Independiente, en caída libre: alcanzó su tercera peor racha sin triunfos en toda su historia

El Rojo igualó ante Godoy Cruz en Mendoza y ya acumula 13 encuentros sin ganar entre todas las competencias.
Independiente atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. El empate 1-1 frente a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no solo extendió su mala racha, sino que lo colocó en una marca que preocupa: ya son 13 partidos consecutivos sin conocer la victoria, una cifra que iguala la tercera peor seguidilla de su historia.
Durante este período, el conjunto de Avellaneda acumuló siete empates y seis derrotas, una estadística que refleja la falta de eficacia y confianza que atraviesa el plantel. Según los registros del periodista Silvio Maverino, el club no vivía algo similar desde fines de los años 90, cuando en las temporadas 1998 y 1999 encadenó la misma cantidad de encuentros sin triunfos, aunque con un rendimiento algo superior, ya que en aquella ocasión solo sufrió tres caídas.
De no conseguir un resultado positivo en su próximo compromiso ante Lanús, el Rojo igualará su segunda peor racha, la del año 2002, cuando sumó 14 partidos sin ganar (ocho derrotas y seis empates). Aquella etapa, marcada por una fuerte inestabilidad institucional y deportiva, tuvo a Néstor Clausen, Daniel Tardivo, Osvaldo Ríos y Rubén Américo Gallego como protagonistas en el banco de suplentes.
La peor marca de la historia roja sigue siendo la del 2012, año en que el equipo descendió a la B Nacional tras 17 encuentros sin triunfos, con ocho derrotas y nueve empates. En esa temporada crítica pasaron tres entrenadores: Cristian Díaz, Enrique Borelli y nuevamente Gallego, pero ninguno logró revertir el curso del equipo.
Hoy, el presente no es tan extremo, pero las señales preocupan. La falta de gol, los errores defensivos y la irregularidad en el juego colectivo profundizan la crisis. Los hinchas, que vienen acompañando con paciencia pese a las desilusiones, empiezan a mostrar descontento y reclaman una reacción inmediata, sobre todo intensificado luego de lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana en el escritorio de Conmebol.
Con el fantasma de las peores rachas históricas rondando otra vez por Avellaneda, el conjunto más ganador de Copas Libertadores necesita reencontrarse con la victoria para evitar que esta pesadilla estadística siga creciendo y erosione aún más la confianza de un equipo que no encuentra rumbo.
