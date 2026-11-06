Independiente clasificó a los playoffs tras un agónico triunfo ante Riestra
Independiente superó por 2 a 1 a Deportivo Riestra en un final para el infarto y logró asegurar su ansiado lugar en la próxima fase del Torneo Clausura.
En un final verdaderamente infartante, Independiente logró una agónica victoria por 2 a 1 sobre Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América. Con este dramático resultado correspondiente a la decimosexta fecha, el conjunto de Avellaneda consiguió la clasificación directa a los ansiados octavos de final del Torneo Clausura.
El dramatismo en el final y la aparición de Tempone
El Rojo no tenía margen de error y necesitaba quedarse con los tres puntos para asegurar su continuidad en la competencia. El encuentro parecía encaminarse con tranquilidad gracias a un gol tempranero de Mateo Pérez Curci, quien abrió el marcador a los 11 minutos de la primera mitad. A partir de allí, el desarrollo del juego fue discreto y sin grandes emociones.
Sin embargo, la tensión se apoderó de Avellaneda a los 41 minutos del segundo tiempo. Alexander Díaz estampó el empate parcial para Deportivo Riestra (que ya estaba eliminado de la competencia) y dejaba a Independiente sorpresivamente afuera de los playoffs, beneficiando a Unión de Santa Fe por la diferencia de gol.
Pero justo un minuto después de ese baldazo de agua fría, Juan Fedorco peinó un largo envío del arquero Santiago Mele para dejar mano a mano a Felipe Tempone. El joven delantero definió con enorme temple ante la salida de Ignacio Arce y anotó su primer gol como profesional, devolviéndole la clasificación al equipo dirigido por Jadson Viera.
Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda llegó a las 23 unidades y quedó transitoriamente en la sexta posición de la Zona A, a la espera de los resultados de Newell's y Gimnasia de Mendoza para definir su ubicación final de cara a los cruces de octavos.
Síntesis de Independiente 2-1 Deportivo Riestra
- Independiente (2): Santiago Mele; Facundo Zabala, Juan Miguel Arrayago, Sebastián Valdéz, Santiago Arias; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Josias Palais, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.
- Deportivo Riestra (1): Ignacio Arce; Gabriel Obredor, Facundo Miño, Juan Randazzo, Cristian Paz; Pedro Ramírez, Milton Celiz, Jonatan Goitia, Nicolás Watson; Agustín Graneros, Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.
- Goles: PT 11m Mateo Pérez Curci (I). ST 41m Alexander Díaz (R), 42m Felipe Tempone (I).
- Cambios principales: ST 15m Juan Fedorco por Imanol Machuca (I) y Felipe Tempone por Josias Palais (I).
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