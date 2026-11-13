La insólita vía por la que Independiente puede meterse en la Copa Sudamericana 2027
La AFA confirmó cuatro sanciones contra integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia por sus expulsiones ante Boca por el Torneo Clausura 2026.
Independiente recibió una noticia que puede resultar determinante en su carrera por clasificarse a la Copa Sudamericana 2027. El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones a cuatro integrantes del cuerpo técnico de Defensa y Justicia, una resolución que repercute directamente en la tabla general de fair play.
El episodio ocurrió durante el encuentro ante Boca en La Bombonera, cuando el árbitro Sebastián Zunino expulsó a miembros del equipo de trabajo de Julio Vaccari. Con la confirmación oficial de las sanciones, el Rojo quedó en una posición favorable respecto del conjunto de Florencio Varela en la clasificación disciplinaria.
¿Por qué Independiente puede superar a Defensa y Justicia?
Los dos equipos terminaron igualados en puntos en la tabla general, aunque Defensa y Justicia se encontraba por encima por diferencia de gol. Sin embargo, el reglamento establece que, ante determinadas igualdades, también debe considerarse la Tabla General de Fair Play 2026.
Este sistema contempla las sanciones disciplinarias recibidas durante las fases de grupos del Apertura y el Clausura. Cada institución comienza con 1000 unidades y pierde puntos de acuerdo con las tarjetas recibidas:
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Tarjeta amarilla: un punto menos.
Expulsión por doble amonestación: cuatro puntos menos.
Roja directa: cinco puntos menos.
Antes del cierre de la fecha 16 del Clausura, Defensa y Justicia acumulaba 895 unidades, mientras que Independiente tenía 878. La diferencia era de 17 puntos a favor del Halcón.
Las cuatro sanciones que recibió Defensa y Justicia
El Tribunal de Disciplina confirmó las suspensiones de cuatro integrantes del cuerpo técnico del equipo de Florencio Varela. Todos recibieron una fecha de suspensión o la posibilidad de pagar una multa de 21 v.e., equivalente a $1.050.000.
Los sancionados fueron:
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Gino Claudio Navone, director técnico.
Gastón Machín, personal auxiliar.
Gustavo Sikan, director técnico.
Gastón Patricio Saccani, director técnico.
La resolución oficial confirmó las expulsiones que había anticipado Silvio Maverino en El Gráfico y modificó el escenario de la pelea entre ambos clubes.
Independiente espera por los cupos para la Sudamericana 2027
El Rojo todavía depende de otros resultados y de la eventual liberación de plazas para tener posibilidades concretas de ingresar al certamen continental.
La eliminación de la pelea por los objetivos inmediatos había complicado el panorama deportivo, pero la resolución disciplinaria de la AFA volvió a abrir una puerta.
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