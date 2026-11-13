La insólita vía por la que Independiente puede meterse en la Copa Sudamericana 2027

Las cuatro sanciones que recibió Defensa y Justicia

El Tribunal de Disciplina confirmó las suspensiones de cuatro integrantes del cuerpo técnico del equipo de Florencio Varela. Todos recibieron una fecha de suspensión o la posibilidad de pagar una multa de 21 v.e., equivalente a $1.050.000.

Los sancionados fueron:

Gino Claudio Navone, director técnico.

Gastón Machín, personal auxiliar.

Gustavo Sikan, director técnico.

Gastón Patricio Saccani, director técnico.

La resolución oficial confirmó las expulsiones que había anticipado Silvio Maverino en El Gráfico y modificó el escenario de la pelea entre ambos clubes.

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El Rojo todavía depende de otros resultados y de la eventual liberación de plazas para tener posibilidades concretas de ingresar al certamen continental.

La eliminación de la pelea por los objetivos inmediatos había complicado el panorama deportivo, pero la resolución disciplinaria de la AFA volvió a abrir una puerta.