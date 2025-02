Independiente presentó a "Pocho" Román de manera oficial: "Quiero ganar todo"

El joven atacante también reveló cómo se dio su llegada al equipo de Avellaneda: “Se comunicaron conmigo, me llamaron y no lo dudé. Me hablaron muy bien del grupo, también estuve hablando con el cuerpo técnico y ellos desde el minuto uno me dieron confianza”, comentó. Además, en declaraciones con ESPN expresó sus ganas de volver a la competencia y afirmó: “Estoy muy ilusionado, muy contento, quiero volver a competir”.