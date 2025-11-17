Independiente Rivadavia venció 2-0 a Defensa y lo dejó sin octavos de final

A pesar de la derrota, Defensa y Justicia había llegado con la ilusión de meterse entre los ocho mejores, pero dejó pasar su última oportunidad y terminó la fase con 19 unidades, fuera de la zona de clasificación. La Lepra, por su parte, cerró el certamen con 16 puntos, también sin chances de ingresar a los playoffs. Ambos equipos concluyeron así su participación en el Clausura, en una campaña irregular que los dejó sin presencia en la etapa decisiva del torneo.