Independiente Rivadavia venció 2-0 a Defensa y lo dejó sin octavos de final
La Lepra Mendocina superó 2-0 a Defensa y Justicia como visitante y ambos quedaron eliminados del Torneo Clausura al no alcanzar los octavos.
Independiente Rivadavia de Mendoza cerró su participación en la Zona A del Torneo Clausura con una victoria contundente en Florencio Varela. El equipo mendocino superó 2-0 a Defensa y Justicia en la última fecha, en un duelo que resultó decisivo pero que, finalmente, no le permitió a ninguno de los dos avanzar a la siguiente instancia.
El encuentro tuvo un inicio parejo, aunque la visita golpeó rápido. A los 14 minutos del primer tiempo, Matías Fernández abrió el marcador para la Lepra mendocina, que aprovechó un desacople defensivo del Halcón para ponerse en ventaja. En el complemento, Independiente Rivadavia mantuvo la intensidad y amplió diferencias a los 25 minutos, cuando Sheyko Studer definió con precisión para estirar la ventaja a 2-0 y encaminar el triunfo visitante.
A pesar de la derrota, Defensa y Justicia había llegado con la ilusión de meterse entre los ocho mejores, pero dejó pasar su última oportunidad y terminó la fase con 19 unidades, fuera de la zona de clasificación. La Lepra, por su parte, cerró el certamen con 16 puntos, también sin chances de ingresar a los playoffs. Ambos equipos concluyeron así su participación en el Clausura, en una campaña irregular que los dejó sin presencia en la etapa decisiva del torneo.
Matías Fernández abrió el marcador para la Lepra Mendocina a los 14 minutos del primer tiempo:
Sheyko Studer a los 25 minutos del segundo tiempo, estiró la ventaja para el equipo visitante:
