Independiente Rivadavia venció a Estudiantes (RC) de visitante y es líder perfecto
En Río Cuarto, la "Lepra" mendocina cerró la cuarta fecha sumando su cuarta victoria en el Torneo Apertura en igual cantidad de partidos.
Independiente Rivadavia se impuso 1-0 este lunes ante Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El equipo cordobés no pudo sumar victorias desde su regreso a Primera División, mientras que la "Lepra" mendocina logró mantener el puntaje ideal gracias al tanto de Antonini en contra, en el segundo tiempo.
Con apenas un punto en el torneo y tres derrotas que lo mantienen en el fondo de la tabla, el "León del Imperio" afrontaba un partido determinante ante su gente, mientras atraviesa el lógico proceso de adaptación tras 40 años alejado de la máxima categoría.
El Celeste venía de caer 2-1 como visitante ante Banfield, resultado que dejó como único respiro el empate sin goles frente a Argentinos Juniors, en un encuentro que marcó el regreso del fútbol de Primera División a Río Cuarto. En ese contexto, la llegada de una figura de peso como Ramón “Wanchope” Ábila apunta a jerarquizar un plantel con escasa experiencia en el máximo nivel, en la búsqueda de mayor poder ofensivo y carácter para competir en la categoría.
Del otro lado, Independiente Rivadavia atraviesa un presente completamente distinto. Es el único equipo con puntaje ideal en el campeonato tras su triunfo frente a Sarmiento y se ilusiona con sostener su gran arranque, mientras crece la expectativa por el debut en la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Alfredo Berti también se vio potenciado por el regreso de Sebastián Villa, quien aportó desequilibrio y protagonismo dentro del campo de juego. Con ese envión, la Lepra mendocina pudo seguir por la senda ganadora y ratificar su condición de candidato.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia
- Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Siro Rosane, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Ganerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia: TV y datos del partido
-
Hora: 21.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Salomé Di Iorio
Estadio: Antonio Candini
