Independiente vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Rojo recibe al Halcón por la fecha 15 del certamen en un duelo clave pensando en la clasificación a la siguiente instancia.
Independiente y Defensa y Justicia se enfrentarán este domingo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitan sumar en la recta final de la fase regular para no complicar sus aspiraciones de meterse en la próxima ronda.
El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso con la obligación de hacerse fuerte como local para sostenerse en zona de clasificación, mientras que el Halcón intentará dar el golpe fuera de casa para acercarse a los puestos de privilegio en su grupo.
Independiente arriba a este encuentro tras su última presentación en el torneo, con la intención de mantener la regularidad en este tramo decisivo del certamen. El Rojo sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la siguiente fase.
Por su parte, Defensa y Justicia también llega con la necesidad de sumar luego de una campaña que lo mantiene expectante. El equipo de Florencio Varela buscará aprovechar su oportunidad para llevarse un buen resultado como visitante.
Datos del partido
Hora: 19:00
TV: ESPN Premium
Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
Árbitro: Sebastián Martínez
Formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra o Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso.
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