Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Everton
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Everton por la Serie Río de la Plata en Uruguay.
Para disputar su segundo compromiso en la Serie Río de la Plata, Independiente volverá a salir a la cancha este martes por la noche desde las 21 ante Everton de Viña del Mar en el estadio Parque Viera de Montevideo, en un amistoso que forma parte de la puesta a punto para la temporada 2026.
El Rojo inició su participación en el torneo de verano con un triunfo 2-1 que dejó buenas sensaciones, especialmente desde lo anímico. Sin competencias internacionales en el horizonte, Independiente enfocará todos sus esfuerzos en el torneo Apertura y en la Copa Argentina, con el objetivo de recuperar protagonismo a nivel local y volver a pelear en los primeros planos del fútbol argentino.
Everton, por su parte, se sumó al certamen luego de que Millonarios se bajara del torneo, ya que el equipo colombiano tenía programado un amistoso frente a River. El equipo de Viña del Mar terminó 14° sobre 16 participantes, con apenas 26 puntos, y logró mantener la categoría en la última jornada.
Probables formaciones de Independiente vs. Everton
- Independiente: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
- Everton: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Javier Torrente.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Everton por la Serie Río de La Plata
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. También podrá verse en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario