Tensión extrema en Independiente: irrumpieron en el predio de Villa Domínico con amenazas

Extrema tensión en Independiente: hinchas irrumpieron en el predio de Villa Domínico

El episodio es el reflejo de un descontento social que venía gestándose en las tribunas. Durante el último encuentro por la séptima fecha del Torneo Clausura, el público ya había reprochado duramente la actuación del equipo con una silbatina generalizada. Los focos de la bronca apuntaron directamente a referentes como Iván Marcone y a Kevin Lomónaco, este último resistido por los hinchas antes de concretarse su traspaso al Elche de España.