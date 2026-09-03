Tensión extrema en Independiente: irrumpieron en el predio de Villa Domínico con amenazas
Un grupo de simpatizantes del Rojo burló la seguridad del entrenamiento y colgó banderas contra el plantel tras la goleada sufrida en el Libertadores de América.
El clima en Avellaneda se volvió totalmente irrespirable y cruzó un nuevo límite. En medio de un presente institucional desolador y una severa crisis futbolística, un grupo de hinchas de Independiente ingresó al predio de Villa Domínico durante la práctica del martes para encarar al plantel profesional. Con banderas y pasacalles cargados de insultos, la gente expresó su furia tras la categórica derrota por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América.
La irrupción no pasó desapercibida y encendió de inmediato las alarmas en el club. "Horribles. Dan vergüenza, cagones", exhibía uno de los carteles colgados a pocos metros de la cancha donde entrenaban los dirigidos por Jadson Viera. Además, circularon imágenes en redes sociales donde se escucha a los simpatizantes lanzar gritos amenazantes hacia los futbolistas: "A ver si ganan porque se van a ir caminando" y "transpiren la camiseta" fueron algunas de las advertencias que retumbaron en el predio.
Aunque se constató que los involucrados no pertenecen a la barra brava, las fuerzas de seguridad actuaron en el lugar, los demoraron y la dirigencia ya evalúa aplicarles el derecho de admisión de forma definitiva.
Extrema tensión en Independiente: hinchas irrumpieron en el predio de Villa Domínico
El episodio es el reflejo de un descontento social que venía gestándose en las tribunas. Durante el último encuentro por la séptima fecha del Torneo Clausura, el público ya había reprochado duramente la actuación del equipo con una silbatina generalizada. Los focos de la bronca apuntaron directamente a referentes como Iván Marcone y a Kevin Lomónaco, este último resistido por los hinchas antes de concretarse su traspaso al Elche de España.
El panorama deportivo que heredó Jadson Viera resulta alarmante. El flamante DT aún no logró sumar de a tres desde su llegada, proceso que quedó golpeado de entrada tras la dolorosa eliminación en la Copa Argentina. Para colmo de males, la comisión directiva aprobó a contrarreloj las salidas de Lomónaco y de Maximiliano Gutiérrez al fútbol de Rusia, ventas que desmantelaron la estructura del equipo en pleno campeonato sin la certeza de que vayan a llegar refuerzos para reemplazarlos.
Sin margen para el error ni paz en el horizonte, Independiente deberá sobreponerse a este violento episodio en un contexto donde los dirigentes, el cuerpo técnico y los futbolistas quedaron bajo la lupa y apremiados por conseguir resultados urgentes.
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