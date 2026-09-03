La banda liderada por "Bebote" Álvarez intentó sumar al Kun Agüero a sus narconegocios

Álvarez, como se sabe, está acusado de formar parte de una banda narco de alcance internacional, dedicada a la comercialización de drogas de diseño, y fue capturado 28 de agosto último y alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Marcos Paz.

La investigación liderada por el juez federal Yadarola y la Policía Federal Argentina, señala que la banda se dedicaba al contrabando de cocaína desde Bolivia hacia Europa, para luego intercambiarla y traficar éxtasis líquido y drogas de diseño desde España hacia la Argentina, camuflando las sustancias en envases de aceite de oliva.

Además se estableció que otros integrantes clave de la banda mantienen vínculos estrechos con Independiente: entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci y Raúl Omar Manzone.