La banda liderada por "Bebote" Álvarez intentó sumar al Kun Agüero a sus narconegocios
Según la investigación, querían hacer partícipar al exfutbolista en negocios que les permitieran lavar dinero, a lo que el Kun siempre negó cualquier posibilidad de contacto, no estando ni investigado ni imputado.
Integrantes de la organización delictiva que lideraba Pablo "Bebote" Álvarez intentaron vincular al exfutbolista Sergio "Kun" Agüero con la banda narco que comandaba quien era referente la barra brava de Independiente.
De acuerdo con chats y audios incorporados a la causa que encabeza el juez Pablo Yadarola, y que tiene como principal sospechoso a Álvarez —recientemente detenido—, el objetivo de los delincuentes era sumarlo con la pretensión de que el exjugador formara parte de diversas iniciativas comerciales.
La banda, incluso, aspiraba involucrarse de alguna manera en la Copa Potrero, un certamen de carácter amistoso que disputan futbolistas amateurs, exjugadores y figuras del espectáculo, creado por el exjugador surgido en la institución de Avellaneda.
De hecho, habían enviado audios y confeccionado guiones para intentar ligar comercialmente a la figura del "Kun" con una ticketera y otros negocios del fútbol de ascenso, con el fin de blanquear dinero usando públicamente su imagen.
De todas maneras, Agüero no está imputado ni investigado en la causa, y según su círculo más cercano desde el principio y constantemente rechazó cualquier posibilidad de relacionarse con la banda de "Bebote".
Álvarez, como se sabe, está acusado de formar parte de una banda narco de alcance internacional, dedicada a la comercialización de drogas de diseño, y fue capturado 28 de agosto último y alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Marcos Paz.
La investigación liderada por el juez federal Yadarola y la Policía Federal Argentina, señala que la banda se dedicaba al contrabando de cocaína desde Bolivia hacia Europa, para luego intercambiarla y traficar éxtasis líquido y drogas de diseño desde España hacia la Argentina, camuflando las sustancias en envases de aceite de oliva.
Además se estableció que otros integrantes clave de la banda mantienen vínculos estrechos con Independiente: entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci y Raúl Omar Manzone.
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