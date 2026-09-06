Independiente festejó en Santiago del Estero: golazo de Leonardo Godoy y triunfo ante Central Córdoba

Independiente dio un golpe de autoridad fuera de casa y consiguió tres puntos de oro en Santiago del Estero. En el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda venció por 1-0 a Central Córdoba gracias a una soberbia definición de Leonardo Godoy, logrando una victoria de alto valor para acomodarse en la tabla de posiciones y dejar atrás los traspiés recientes.