Independiente festejó en Santiago del Estero: golazo de Leonardo Godoy y triunfo ante Central Córdoba
El Rojo se impuso 1-0 en el Estadio Madre de Ciudades por la fecha 8 del Torneo Clausura gracias al tanto del lateral en el complemento.
Independiente dio un golpe de autoridad fuera de casa y consiguió tres puntos de oro en Santiago del Estero. En el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda venció por 1-0 a Central Córdoba gracias a una soberbia definición de Leonardo Godoy, logrando una victoria de alto valor para acomodarse en la tabla de posiciones y dejar atrás los traspiés recientes.
El desarrollo del encuentro mostró un trámite parejo y disputado en suelo santiagueño. Durante la primera mitad, el Ferroviario intentó hacer valer la localía en el Estadio Madre de Ciudades, pero tropezó con la solidez defensiva del equipo visitante. Por su parte, el Rojo buscó con paciencia generar juego mediante transiciones rápidas en busca de romper el cero en el marcador.
La apertura del partido llegó en el complemento. A los 12 minutos del segundo tiempo, Leonardo Godoy apareció en posición ofensiva para meter un golazo que descolocó a la defensa local y desató el festejo en el banco de Independiente. Tras conseguir la ventaja, el elenco de Avellaneda supo abroquelarse bien, manejar los tiempos con inteligencia y defender la ventaja hasta el pitazo final.
Con este triunfazo a domicilio, Independiente alcanzó las 13 unidades en la Zona A del Torneo Clausura y volvió a prenderse en la lucha por los puestos de privilegio para la clasificación. En la vereda opuesta, Central Córdoba no pudo reaccionar, quedó estancado con siete puntos y continúa hundido en la parte baja de la tabla con la urgencia de reaccionar en la próxima jornada.
Formaciones de Central Córdoba vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
-
Hora: 17:00.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario