Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
En medio de los difíciles momentos que vive cada uno, el Rojo y el Ciclón vuelven a verse las caras en un clásico que se jugará desde las 14:30 de este domingo.
A partir de las 14.30 de este domingo, Independiente y San Lorenzo se miden en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura. El encuentro será a cancha llena, y la expectativa es grande para este partido, que encuentra a ambos equipos en situaciones particulares.
El Rojo, que no ha logrado victorias en lo que va del torneo, presentará un cuerpo técnico interino después de la reciente salida de Julio Vaccari. La dupla técnica asumirá la dirección del equipo mientras se espera el debut de Gustavo Quinteros, que será en el próximo clásico contra Racing.
Por su parte, el Ciclón buscará un triunfo que lo acerque a la cima de la tabla y lo ayude a dejar atrás el difícil momento institucional que atraviesa, tras la salida de sus dirigentes.
Los difíciles momentos de Independiente y San Lorenzo
Después de la derrota 1-0 en casa contra Banfield, Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico de Independiente. El equipo no tuvo un buen inicio de semestre, ya que fue eliminado de la Copa Sudamericana de manera controversial, quedó fuera de la Copa Argentina y aún no ha conseguido victorias en el Clausura.
La directiva de Independiente actuó con rapidez y contrató a Gustavo Quinteros como su sucesor. Quinteros firmó su contrato el viernes y se espera que debute en la próxima fecha, en el clásico de Avellaneda contra Racing. Mientras tanto, la dupla interina formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio dirigirá el equipo en el próximo encuentro contra San Lorenzo.
Por su parte, San Lorenzo vuelve a estar inmerso en un caos institucional que parece no tener fin. A principios de esta semana, el club quedó acéfalo luego de que varios miembros de la comisión directiva renunciaran, lo que provocó que el club quedara a cargo de una Asamblea presidida por Daniel Matos.
La Asamblea, programada para el lunes 22 de septiembre a las 18:30 en el Pedro Bidegain, tiene como objetivo elegir a los 20 nuevos miembros de la Comisión Directiva. Sin embargo, un fallo judicial podría suspenderla. Si la Asamblea se lleva a cabo, se iniciará una serie de nuevos procesos para el club.
A este panorama se sumó la renuncia de Gabriel Martínez Poch, quien había asumido su cargo hace solo diez días. "Percibo cierta incomodidad en algunos colegas ante mi presencia, lo que me hace sentir ajeno al club", expresó al justificar su salida.
En lo deportivo, el capitán del equipo, Gastón Hernández, se recuperó de un desgarro y podría regresar al once titular.
Formaciones del duelo
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola / Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral / Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude
Independiente vs. San Lorenzo: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
