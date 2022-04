Máxima alerta en Independiente: así habló "Bebote" Álvarez para el partido de esta noche

La interna de la barrabrava de Independiente

En el Rojo en la actualidad hay tres facciones de la barra: los llamados “Los Dueños de Avellaneda”, de Juan Ignacio Lenczicki, alias Juani de Gerli, la apodada “Somos Nosotros” y liderada por César Loquillo Rodríguez y ahora aparece la de Bebote Álvarez.

"Se preocupan para ver quién viene a saludarme a mi bar", bramó Bebote. El barra de Independiente tiene un bar pegado a la cancha de Independiente, con una terraza con vista al estadio del Rojo.

"Ustedes tenían que unirse, no me necesitan a mí", gritó Bebote. "Ustedes tenían que unirse, no me necesitan a mí", gritó Bebote.

En la interna, Bebote "es vigilante" y dejó que "el Rojo se vaya a la B"

¿Puede tomar Bebote la tribuna? ¿Qué dicen de Bebote? "No sé como pueden seguir a un tipo que permitió que mandaran a Independiente a la B . Se llevó dinero del estadio que nunca terminaron", lo acusan otras facciones.

"No tuvo códigos, es un vigilante. Hizo de la barra de Independiente una barra de narcos y después mandó en cana a todos por su libertad", sentenciaron, adelantando que si aparece por la cancha no habrá paz.

La palabra de Bebote