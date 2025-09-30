MinutoUno

Indignación en La Plata: vandalizaron un mural de Diego Maradona en la cancha de Gimnasia

Deportes

Según constataron por las imágenes de las cámaras de seguridad, cuatros hombres perpetraron los ataques.

Foto: X-@LucianoMarcelli

Foto: X-@LucianoMarcelli

Vandalizaron el mural de Diego Maradona, que se encontraba en uno de los paredones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo generó gran indignación entre los fanáticos. El ataque se produjo entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Según pudieron constatar a través de las cámaras de seguridad, cuatro personas, que se trasladaban en moto, arrojaron pintura roja sobre la imagen del 10.

vandalismo la plata maradona

El daño no se limitó al mural de Maradona, otros símbolos e ídolos del club, pintados en los alrededores del estadio Juan Carmelo Zerillo, también fueron vandalizados por las mismas personas.

La obra dedicada al máximo ídolo futbolístico de la Argentina fue inaugurada en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia y se había transformado en un lugar de referencia para hinchas y vecinos. Por eso, la noticia del ataque provocó una ola de repudio.

vandalismo maradona

Durante la mañana, socios y socias del club se acercaron al estadio para colaborar con las tareas de limpieza y, gracias a ese esfuerzo, lograron recuperar gran parte del mural y de las intervenciones afectadas.

Si bien todavía no se logró identificar a los responsables, por el color de la pintura utilizada, muchos apuntaron contra hinchas de Estudiantes, en la previa del clásico platense por la fecha 13 del Torneo Clausura, aún sin día ni horario confirmado.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas