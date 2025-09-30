Indignación en La Plata: vandalizaron un mural de Diego Maradona en la cancha de Gimnasia

Durante la mañana, socios y socias del club se acercaron al estadio para colaborar con las tareas de limpieza y, gracias a ese esfuerzo, lograron recuperar gran parte del mural y de las intervenciones afectadas.

Si bien todavía no se logró identificar a los responsables, por el color de la pintura utilizada, muchos apuntaron contra hinchas de Estudiantes, en la previa del clásico platense por la fecha 13 del Torneo Clausura, aún sin día ni horario confirmado.