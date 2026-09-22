"Inentendible": la dura respuesta de Vélez tras el fallo adverso y una amenaza
Tras confirmarse que Boca seguirá en la Copa Argentina, la dirigencia del "Fortín" manifestó su profundo enojo con el dictamen del Tribunal de Disciplina.
Minutos después de que se conociera el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que ratificó la continuidad de Boca en la Copa Argentina y desestimó el reclamo por alineación indebida, la respuesta desde Liniers no tardó en llegar: la comisión directiva de Vélez expresó un rotundo malestar y confirmó que apelará la decisión por todas las vías posibles.
En diálogo con Radio La Red, el vicepresidente del club, Nelson Pugliese, exteriorizó su indignación de manera tajante. "Este fallo es inentendible, estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento", lamentó.
"Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados", sostuvo el dirigente, al remarcar que desde la institución únicamente exigían el estricto cumplimiento del reglamento vigente.
La advertencia de Vélez de recurrir a la Justicia internacional
Para la dirigencia velezana, la sanción económica impuesta al "Xeneize" —equivalente al valor de 1.000 entradas por el error administrativo en la planilla— sienta un precedente peligroso para el fútbol argentino.
"Estábamos convencidos de que se iban a ajustar a reglamento; que alguien, una vez por todas, lo iba a hacer. Nos volvieron a defraudar", disparó Pugliese. A su entender, el fallo deja "un mensaje muy grave" para las instituciones, al avalar un escenario donde se pueden infringir las normas normativas abonando una multa monetaria sin sufrir consecuencias deportivas en el torneo.
Pese a que el dictamen judicial ratificó el resultado de campo y dejó el camino libre para el cruce de cuartos de final entre Boca y Racing, desde Vélez advirtieron que la pelea continuará en los escritorios.
El vicepresidente del Fortín confirmó que presentarán recursos de apelación dentro de la propia AFA, no descartaron la posibilidad de interponer un recurso de amparo para frenar el desarrollo del certamen federal y cerró con una advertencia contundente sobre los próximos pasos legales: "Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS".
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