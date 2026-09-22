"Inentendible": la dura respuesta de Vélez tras el fallo adverso y una amenaza

Pese a que el dictamen judicial ratificó el resultado de campo y dejó el camino libre para el cruce de cuartos de final entre Boca y Racing, desde Vélez advirtieron que la pelea continuará en los escritorios.

El vicepresidente del Fortín confirmó que presentarán recursos de apelación dentro de la propia AFA, no descartaron la posibilidad de interponer un recurso de amparo para frenar el desarrollo del certamen federal y cerró con una advertencia contundente sobre los próximos pasos legales: "Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS".