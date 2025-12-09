Inesperada comparación: Nicolás Pépé dijo que Messi es Gokú y Cristiano es Vegeta

messi goku

“¿Conoces Dragon Ball Z? ¿Sabes quién es Vegeta? Siempre hablaba así, enfadado. ¿Y quién no hablaba? Gokú”, dijo antes de construir la idea que lo catapultaría a las tendencias. El remate fue tan directo como contundente: “Eso es todo. Messi es Gokú. Cristiano es Vegeta. Siente la frustración de que alguien pequeño esté delante de él siempre. No hay un jugador que pueda mirar a los ojos a Lionel Messi”.