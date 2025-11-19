Aseguran que Marcelo Tinelli ya tiene un proyecto laboral en otro país: "Propuesta importante"
El conductor y productor abandonó su programa de stream y ya tendría un nuevo proyecto definido fuera de la Argentina.
Desde hace algunas semanas, Marcelo Tinelli viene siendo el centro de la polémica por las diferentes situaciones que lo tienen como protagonista. Desde el reclamo de su hija Juana por las amenazas recibidas, hasta las deudas millonarias que enfrenta, el conductor y productor tomó la decisión de abandonar su programa de stream.
A raíz de esto, en las últimas horas, comenzó a correr un nuevo rumor sobre su futuro y dieron algunos detalles de lo que sería su nuevo proyecto. La información la dieron a conocer en el programa Entrometidos y sorprendieron a todos.
"Tiene un ofrecimiento, que no sé si lo va a contar, de un canal internacional. Es el canal de Chile, uno de aire", comenzó diciendo el periodista Diego Suárez. Acto seguido, aclararon que la señal interesada en Marcelo sería Chilevisión.
Y, continuó diciendo: "Ese canal tiene una propuesta para Tinelli importante, con respecto a todo lo que tiene que ver con reality, Bailando y todo eso para el año que viene. Para hace un programa desde ahí para Latinoamérica".
Envuelto en deudas y polémicas, Marcelo Tinelli abandonó su programa de streaming: los motivos
Después de la interna familiar que se dio a conocer, luego de que Juana Tinelli denunciara fuertes amenazas, Marcelo Tinelli anunció que no seguirá en su programa de stream y explicó los motivos.
A través de sus redes sociales, el conductor y productor hizo un extenso descargo hablando del tema y aclararon todas las dudas que pudieran aparecer al respecto.
“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos”, comenzó diciendo.
Según explicó, necesita tiempo para atender cuestiones íntimas: “Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.
n ese mismo posteo, Tinelli comunicó que habló con su equipo y que el ciclo “no seguirá emitiéndose este año”. Confirmó que regresará en 2026 y agradeció especialmente al staff que queda sin programa por este parate inesperado.
“Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias”, finalizó.
