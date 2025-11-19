Aseguran que Marcelo Tinelli ya tiene un proyecto laboral en otro país: "Propuesta importante"

A través de sus redes sociales, el conductor y productor hizo un extenso descargo hablando del tema y aclararon todas las dudas que pudieran aparecer al respecto.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos”, comenzó diciendo.

Según explicó, necesita tiempo para atender cuestiones íntimas: “Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

n ese mismo posteo, Tinelli comunicó que habló con su equipo y que el ciclo “no seguirá emitiéndose este año”. Confirmó que regresará en 2026 y agradeció especialmente al staff que queda sin programa por este parate inesperado.

“Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias”, finalizó.