Envuelto en deudas y polémicas, Marcelo Tinelli abandonó su programa de streaming: los motivos

Gladys Florimonte volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de protagonizar una intervención explosiva en el programa Con Carmen programa que se emite por la pantalla de El Nueve, donde no solo salió en defensa de Marcelo Tinelli en medio del turbulento presente del conductor, sino que además apuntó con munición pesada contra Mariano Iúdica.

La actriz, que compartió varios ciclos televisivos con ambos, no tuvo reparos en relatar experiencias previas y en calificar sin filtros al exconductor de Polémica en el Bar, despertando un fuerte revuelo mediático. Durante la emisión, Florimonte recordó de manera detallada los inicios de Iúdica dentro del universo de la televisión ligada al entretenimento que lideraba Tinelli.

Fue allí cuando lanzó la primera de sus frases contundentes: “Yo trabajé cuando hicimos Gran Cuñado que él hacía de peluquero y empezó a crecer y fue a Este es el Show después de cuatro años. Lo mete el pelotudo de El Chato Prada, son amigos”. La humorista relató esos momentos como parte de un ascenso laboral que, según ella, Iúdica no supo valorar.

Acto seguido, redobló la apuesta y dejó en claro que su enojo actual surge por lo que percibe como un ataque injustificado hacia Tinelli y su familia en su momento más difícil. A los gritos, y visiblemente indignada, dijo: “Mariano es un chupamedias y desagradecido, es un pelotudo porque gracias a Marcelo tiene un country, un auto de alta gama. Opiná pero no lo mates a Marcelo”.

Esa frase, marcada por una mezcla de frustración y defensa emocional, se convirtió en uno de los fragmentos más comentados en redes sociales. Florimonte no se detuvo allí y continuó profundizando su malestar.

“Estoy enojada porque veo todos los programas y me hartan que pisoteen a Marcelo que le dio laburo a todos. Han estado en programas que se han hecho millonarios. Yo soy más que agradecida y lo banco a morir y son una mierda todos los que critican a Marcelo Tinelli. Estoy podrida de que lo estén pisoteando, no tienen memoria”, disparó.