Inesperado: un rival de Argentina en Qatar 2022 puede ser refuerzo de San Lorenzo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lea_alves/status/1877068436427190714&partner=&hide_thread=false #SanLorenzo negocia la llegada libre de Andries Noppert.

El arquero nerlandés que jugó el mundial de Qatar quedó libre del SC Heerenveen.

Las charlas entre Moretti y el guardameta avanzan pic.twitter.com/ecO7rdxtqX — Leandro Alves (@lea_alves) January 8, 2025

Noppert, de 30 años, es recordado por los hinchas argentinos por su protagonismo en el Mundial 2022, especialmente por sus declaraciones previas al duelo contra Argentina, en las que aseguró que podía detenerle un penal a Lionel Messi. Si bien La Pulga anotó dos goles en ese partido, incluido uno en la tanda de penales, la actuación del arquero neerlandés fue destacada en el torneo.

El arquero inició su carrera en clubes de su país, como SC Joure Jugend, NAC Breda y Go Ahead Eagles, y tuvo un breve paso por el Foggia de Italia en la Serie C. Su experiencia internacional y su desempeño en el Mundial lo convierten en un fichaje inusual para el fútbol argentino, especialmente para un club que no suele realizar grandes desembolsos económicos.

El Ciclón busca fortalecer un plantel que, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, no logró destacarse en la última temporada teniendo en cuenta las limitaciones financieras. De confirmarse el arribo, se trataría de uno de los movimientos más resonantes del actual mercado de pases. Además, el interés por el arquero refleja la intención del Ciclón de competir en los torneos locales e internacionales con un equipo sólido y ambicioso.