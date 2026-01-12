Infantino eligió una joya eterna de la Selección Argentina como el mejor gol de los Mundiales

Gol del siglo Maradona.jpg Diego Maradona

Ese reconocimiento se profundizó tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando el presidente de la FIFA lo despidió con palabras cargadas de emoción. En aquel mensaje, recordó el legado que dejó Diego y el modo en que logró enamorar al mundo entero con su talento, resaltando su carácter único e irrepetible. Para Infantino, Maradona no fue solo una leyenda del deporte, sino también un símbolo cultural que marcó una era.

La elección del gol ante Inglaterra no hace más que reafirmar el lugar central que ocupa Maradona en la historia del fútbol y el peso específico que tuvo la Selección argentina en los Mundiales. A casi cuatro décadas de aquel partido en México, la jugada sigue vigente como una referencia ineludible cuando se habla de grandeza, inspiración y magia dentro de una cancha.

El gol de Diego Maradona a Inglaterra elogiado por Gianni Infantino

