Inglaterra calienta la semifinal con Argentina: hablan de "cuentas pendientes" y cuestionan el arbitraje

Daily Mail, en tanto, calificó el duelo que se viene como "una noche histórica" y destacó un dato llamativo: "Qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra".

El medio también recordó el antecedente de México 1986: "Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino".

Lionel Messi, el gran protagonista de la semifinal del Mundial 2026

Independent señaló que Argentina "no elige el camino fácil", aunque resaltó la clasificación conseguida en Kansas City y el gol de Julián Álvarez que definió la serie frente a Suiza. The Telegraph, por su parte, celebró que Inglaterra finalmente tendrá "una cita con Lionel Messi". "Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra", tituló el periódico, que además remarcó que "viejas rivalidades se reavivarán el miércoles".

Con ese escenario, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un Mundial en un partido cargado de historia y expectativa. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo 2026.