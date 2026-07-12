Inglaterra calienta la semifinal con Argentina: hablan de "cuentas pendientes" y cuestionan el arbitraje
La prensa inglesa ya vive el duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con recuerdos de 1986, críticas al arbitraje y Lionel Messi como protagonista.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en Inglaterra. Los principales medios recordaron la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, reflotaron el recuerdo de Diego Maradona en México 1986, cuestionaron el arbitraje frente a Suiza y destacaron que Lionel Messi jugará por primera vez ante los ingleses.
En Reino Unido, los principales medios comenzaron a palpitar el encuentro con referencias a la historia compartida entre ambos seleccionados, especialmente a los Mundiales de 1966, 1986 y 1998, además de remarcar que será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra Inglaterra con la Selección mayor.
The Guardian puso el foco en el peso histórico del duelo y evocó el Mundial de México 1986. "Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales el miércoles; 40 años después de que la Mano de Dios provocara una conmoción que nunca se ha disipado del todo, Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad", publicó el diario.
Por su parte, The Sun aseguró que Inglaterra deberá "destronar a Lionel Messi y a Argentina" si quiere conquistar el título. Además, sostuvo que los hinchas ingleses "estarán relamiéndose ante la perspectiva del partido de fútbol de mayor rivalidad contra sus acérrimos rivales sudamericanos".
El tabloide también fue el más crítico con el arbitraje del encuentro entre Argentina y Suiza. En su análisis afirmó que el seleccionado de Lionel Scaloni "jugó con doce jugadores", al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro benefició a los campeones del mundo.
Daily Mail, en tanto, calificó el duelo que se viene como "una noche histórica" y destacó un dato llamativo: "Qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra".
El medio también recordó el antecedente de México 1986: "Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino".
Lionel Messi, el gran protagonista de la semifinal del Mundial 2026
Independent señaló que Argentina "no elige el camino fácil", aunque resaltó la clasificación conseguida en Kansas City y el gol de Julián Álvarez que definió la serie frente a Suiza. The Telegraph, por su parte, celebró que Inglaterra finalmente tendrá "una cita con Lionel Messi". "Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra", tituló el periódico, que además remarcó que "viejas rivalidades se reavivarán el miércoles".
Con ese escenario, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un Mundial en un partido cargado de historia y expectativa. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario