Al-Nassr y Cristiano Ronaldo van por el récord histórico de River: de qué se trata
El equipo saudí acumula 93 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol y quedó a solo tres encuentros de alcanzar una marca histórica de vigente desde 1930.
Al-Nassr atraviesa una racha goleadora que ya comienza a compararse con una de las grandes marcas de la historia de River. El conjunto de Arabia Saudita, que cuenta entre sus principales figuras con Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Félix, lleva 93 partidos consecutivos marcando al menos un gol y se encuentra a tres encuentros de igualar el registro que el Millonario consiguió entre 1936 y 1939.
La marca de la Banda Roja permanece como una de las más destacadas del fútbol argentino y mundial. Ahora, el equipo saudí tiene la posibilidad de alcanzarla si consigue mantener su poder ofensivo durante sus próximos tres compromisos.
La impresionante racha goleadora de Al-Nassr
La seguidilla de Al-Nassr comenzó después de una dura derrota ante Al-Hilal. El 1° de diciembre de 2023, el equipo perdió 3-0 y aquella fue la última oportunidad en la que terminó un partido sin convertir. Una semana más tarde, la racha comenzó a tomar forma. El 8 de diciembre de 2025, golearon a Al-Riyadh y desde entonces consiguió marcar de manera ininterrumpida en cada encuentro disputado.
Ya son 93 partidos consecutivos con al menos un gol, una cifra que coloca al conjunto saudí ante la posibilidad de alcanzar una marca que parecía reservada para grandes equipos de otras épocas. Para igualar el registro necesitará convertir en sus tres siguientes partidos. Si además logra marcar en un cuarto encuentro, podrá superar el récord del equipo argentino.
El récord de River que busca alcanzar Cristiano Ronaldo
La marca del Millonario comenzó el 13 de septiembre de 1936, cuando venció 3-2 a Ferro. A partir de allí, el equipo mantuvo su presencia en el marcador durante 96 partidos consecutivos. La racha se extendió durante más de tres años y llegó a su final en un escenario particularmente significativo: el Monumental. El encargado de cortar la seguidilla fue Boca, que derrotó 2-0 al conjunto de Núñez.
De esta manera, estableció una marca de 96 encuentros consecutivos convirtiendo goles, un registro que se mantiene como referencia histórica. En 2021, Bayern Múnich estuvo cerca de acercarse a esa cifra. El equipo alemán alcanzó los 84 partidos seguidos marcando, pero la racha terminó con una contundente derrota por 5-0 frente a Borussia Mönchengladbach.
En aquella oportunidad, la institución de Núñez aprovechó para destacar nuevamente su registro en redes sociales con una publicación que resumía el logro: "96 partidos. Únicos en la historia".
Cristiano Ronaldo también persigue otro récord: va por los 1.000
La posibilidad de alcanzar la marca no es el único desafío que tiene por delante Cristiano Ronaldo. El portugués continúa además con la búsqueda de los 1.000 goles como futbolista profesional, otro de los grandes objetivos de su carrera.
Actualmente, al delantero le faltan 21 goles para alcanzar esa cifra. Su calendario con Al-Nassr puede darle varias oportunidades para seguir acercándose al histórico número.
Entre sus próximos compromisos aparece además la visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la primera fecha de la Champions League asiática. El partido tendrá un atractivo especial por el antecedente entre ambos protagonistas.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario