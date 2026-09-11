Al-Nassr y Cristiano Ronaldo van por el récord histórico de River: de qué se trata

96 partidos



Únicos en la historia pic.twitter.com/pKacvfFrKF — River Plate (@RiverPlate) October 27, 2021

De esta manera, estableció una marca de 96 encuentros consecutivos convirtiendo goles, un registro que se mantiene como referencia histórica. En 2021, Bayern Múnich estuvo cerca de acercarse a esa cifra. El equipo alemán alcanzó los 84 partidos seguidos marcando, pero la racha terminó con una contundente derrota por 5-0 frente a Borussia Mönchengladbach.

En aquella oportunidad, la institución de Núñez aprovechó para destacar nuevamente su registro en redes sociales con una publicación que resumía el logro: "96 partidos. Únicos en la historia".

Cristiano Ronaldo también persigue otro récord: va por los 1.000

La posibilidad de alcanzar la marca no es el único desafío que tiene por delante Cristiano Ronaldo. El portugués continúa además con la búsqueda de los 1.000 goles como futbolista profesional, otro de los grandes objetivos de su carrera.

Actualmente, al delantero le faltan 21 goles para alcanzar esa cifra. Su calendario con Al-Nassr puede darle varias oportunidades para seguir acercándose al histórico número.

Entre sus próximos compromisos aparece además la visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la primera fecha de la Champions League asiática. El partido tendrá un atractivo especial por el antecedente entre ambos protagonistas.