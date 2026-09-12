"Segundo sobre el GOAT": el blooper viral del equipo de Cristiano Ronaldo que desató una ola de cargadas
Una desafortunada traducción del Al Nassar al anunciar su nueva indumentaria encendió el debate digital entre el "Bicho" y Lionel Messi.
En el eterno debate futbolístico que cruza las comparaciones permanentes entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el trono histórico del fútbol mundial, cualquier mínimo desliz en las comunicaciones oficiales se convierte en terreno fértil para la polémica y el humor en las redes sociales.
Este sábado, el protagonista involuntario de un bochorno digital fue el propio club del delantero portugués, el Al Nassr de Arabia Saudita, tras emitir un comunicado institucional que generó inmediata confusión y disparó una catarata de cargadas.
Todo comenzó cuando la cuenta oficial de la entidad árabe utilizó sus redes sociales para anunciar que el equipo utilizaría su segunda equipación en su próximo compromiso. Sin embargo, la elección de las palabras en idioma inglés estuvo lejos de ser la acertada: "El segundo. Sobre el más grande" ("The second. On the greatest"), acompañado de la célebre imagen de Cristiano y un emoji de una cabra (GOAT, acrónimo de Greatest Of All Time).
De manera casi automática, la publicación fue interpretada por miles de usuarios de todo el planeta como un furcio histórico en el que el propio departamento de comunicación del club catalogaba al luso como el "segundo" detrás del capitán de la Selección Argentina, avivando las ironías en medio de las discusiones sobre quién es el mejor de la época.
La rápida rectificación del Al Nassar sobre Cristiano Ronaldo y la clase de inglés
Ante la viralización del mensaje y la magnitud del revuelo generado, la directiva del Al Nassr advirtió el error de interpretación y borró el posteo original para evitar mayores cortocircuitos. Minutos más tarde, la institución optó por redoblar la apuesta con una publicación correctiva desde el vestuario, exhibiendo las camisetas suplentes colgadas en los casilleros y apelando al humor para salir del paso.
"Inglés 101: Ya sea con la primera o la segunda equipación, es el mejor de todos los tiempos", sentenció el nuevo comunicado del club saudí, intentando enmendar el desliz conceptual que, al menos por unas horas, convirtió al portugués en el centro de las burlas digitales.
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