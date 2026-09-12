"Segundo sobre el GOAT": el blooper viral del equipo de Cristiano Ronaldo que desató una ola de cargadas

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de la entidad árabe utilizó sus redes sociales para anunciar que el equipo utilizaría su segunda equipación en su próximo compromiso. Sin embargo, la elección de las palabras en idioma inglés estuvo lejos de ser la acertada: "El segundo. Sobre el más grande" ("The second. On the greatest"), acompañado de la célebre imagen de Cristiano y un emoji de una cabra (GOAT, acrónimo de Greatest Of All Time).