Insólita definición en el Regional Amateur: erró el penal decisivo y lo festejó como si fuera gol

El episodio recorrió rápidamente las redes sociales y volvió a poner al Torneo Regional Federal Amateur en el centro de la escena, no solo por su competitividad, sino también por estas situaciones tan particulares que solo el ascenso argentino puede ofrecer. Boxing Club avanzó a la final de la Región Patagónica, donde enfrentará a La Amistad, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia. Jorge Newbery, en cambio, se quedó con la bronca deportiva y una imagen que será difícil de borrar.

