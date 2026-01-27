Insólita definición en el Regional Amateur: erró el penal decisivo y lo festejó como si fuera gol
Una escena increíble marcó la clasificación de Boxing Club de Río Gallegos, que eliminó a Jorge Newbery en una tanda de penales cargada de tensión y confusión.
El Torneo Regional Federal Amateur suele regalar historias intensas, dramáticas y, muchas veces, difíciles de explicar desde la lógica. Esta vez, la Región Patagónica fue escenario de una de las situaciones más insólitas de los últimos años, en una semifinal que quedará en la memoria colectiva del ascenso argentino. Boxing Club de Río Gallegos logró meterse en la final tras vencer a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia en una definición por penales que terminó de una manera absolutamente inesperada.
La serie venía pareja y cargada de tensión. En el partido de ida, disputado en Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery se había impuesto por 3-1, sacando una ventaja importante de cara a la revancha. Sin embargo, en Río Gallegos, Boxing Club mostró carácter, personalidad y eficacia para revertir la historia. Con goles de Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe, el conjunto santacruceño ganó 2-0 en los 90 minutos y llevó la definición a los doce pasos, igualando el marcador global.
La tanda de penales fue tan cerrada como el cruce mismo. Ambos equipos mostraron nervios de acero y una efectividad notable, estirando la serie hasta la denominada “muerte súbita”. Allí, Boxing Club logró ponerse en ventaja por 6-5, dejando a Jorge Newbery obligado a convertir su ejecución para seguir con vida. El encargado de asumir esa enorme responsabilidad fue Gastón Barrientos, quien se paró frente a la pelota con la presión máxima sobre sus hombros.
El remate fue cruzado, potente, pero encontró una gran respuesta del arquero Bruno Rojas, que adivinó la intención y logró desviar la pelota hacia su palo derecho. Hasta ahí, todo parecía normal: penal atajado, serie definida y clasificación para Boxing Club. Sin embargo, lo que ocurrió inmediatamente después fue lo que transformó la escena en viral. Barrientos, lejos de lamentarse por el error, salió corriendo a festejar de manera desenfrenada, como si hubiera convertido el penal que mantenía a su equipo con vida.
La confusión fue total. El jugador creyó, increíblemente, que su ejecución había significado la clasificación, cuando en realidad había sentenciado la eliminación de Jorge Newbery. Para colmo, aun si hubiese convertido, el resultado solo habría igualado la serie, sin garantizar el pase. Mientras Barrientos celebraba, los futbolistas de Boxing Club reaccionaron con sorpresa primero y festejo después, entendiendo que la serie estaba definida a su favor.
El episodio recorrió rápidamente las redes sociales y volvió a poner al Torneo Regional Federal Amateur en el centro de la escena, no solo por su competitividad, sino también por estas situaciones tan particulares que solo el ascenso argentino puede ofrecer. Boxing Club avanzó a la final de la Región Patagónica, donde enfrentará a La Amistad, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia. Jorge Newbery, en cambio, se quedó con la bronca deportiva y una imagen que será difícil de borrar.
