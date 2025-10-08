Francia calienta la previa del Mundial 2026: Saliba desafió a Argentina y España

william saliba 1

Sobre su futuro en el Arsenal, donde acaba de renovar contrato hasta 2030, Saliba se mostró entusiasmado: “Estoy feliz. Es mi casa. Solo faltan los títulos, pero hay un proyecto sólido y buenos entrenadores”.

Finalmente, el zaguero reflexionó sobre la nueva etapa de la selección francesa: “Ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. Es una generación distinta, con hambre de gloria. Si queremos que nos recuerden, tenemos que ganar trofeos”. Sus palabras llegan en un momento en que la rivalidad con Argentina sigue encendida. Y aunque el Mundial 2026 aún está lejos, Francia ya empieza a calentar el ambiente con promesas de revancha.