Francia calienta la previa del Mundial 2026: Saliba desafió a Argentina y España
El defensor del Arsenal aseguró que la selección francesa “no les tiene miedo” a las últimas campeonas y prometió revancha en la próxima Copa del Mundo.
Francia no quiere pasar desapercibida en su camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. A pocos días de enfrentar a Azerbaiyán por las Eliminatorias Europeas, William Saliba, defensor del Arsenal y una de las jóvenes figuras de Les Bleus, lanzó declaraciones que encendieron el orgullo argentino. “No le tenemos miedo a Argentina ni a España”, afirmó el zaguero, dejando en claro la confianza del plantel de Didier Deschamps de cara al futuro.
En conferencia de prensa, el jugador de 24 años fue consultado sobre un posible cruce con los campeones del mundo y de Europa: “Lo que nos diferencia de ellos es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos asustan. Si nos toca enfrentarlos, estaremos encantados de tener revancha”. Las declaraciones, recogidas por Le Parisien y RMC Sport, rápidamente se viralizaron y generaron debate entre los hinchas argentinos.
Saliba recordó la final de Qatar 2022, en la que fue suplente, como una cuenta pendiente. “Cuando un equipo te gana, aunque no hayas jugado, lo sentís igual. Lo único que querés es volver a enfrentarlo”, expresó. Además, mencionó a Enzo Fernández, a quien enfrenta en la Premier League: “Hasta ahora no perdí contra él. En el Arsenal ya tuve mi revancha”.
El defensor también habló del presente del combinado francés, que lidera su grupo con seis puntos. “Queremos clasificarnos cuanto antes al Mundial. No hay rivales fáciles, cada partido cuenta”, señaló. En cuanto al trabajo diario, contó que el cuerpo técnico suele mostrar videos de los oponentes durante las comidas y que cada jugador analiza sus propias actuaciones para mejorar.
Sobre su futuro en el Arsenal, donde acaba de renovar contrato hasta 2030, Saliba se mostró entusiasmado: “Estoy feliz. Es mi casa. Solo faltan los títulos, pero hay un proyecto sólido y buenos entrenadores”.
Finalmente, el zaguero reflexionó sobre la nueva etapa de la selección francesa: “Ya no quedan muchos campeones del mundo de 2018. Es una generación distinta, con hambre de gloria. Si queremos que nos recuerden, tenemos que ganar trofeos”. Sus palabras llegan en un momento en que la rivalidad con Argentina sigue encendida. Y aunque el Mundial 2026 aún está lejos, Francia ya empieza a calentar el ambiente con promesas de revancha.
