Rafael Nadal reveló una intimidad desconocida: "Fue muy difícil, pero mis padres..."

Paradójicamente, solo un año después, en 2005, Nadal conquistó su primer Roland Garros de mayores, iniciando una hegemonía histórica en París que lo llevó a levantar el trofeo 14 veces, un récord absoluto en la historia del tenis.

Los logros deportivos de Rafael Nadal en toda su carrera

Con la camiseta de España, Nadal ganó cinco Copas Davis y dos medallas de oro olímpicas (en 2008 y 2016). En el ámbito individual, conquistó 22 Grand Slams, distribuidos en 14 Roland Garros, 5 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open. Considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, su legado trasciende generaciones dentro y fuera de la cancha.