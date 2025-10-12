Rafael Nadal reveló una intimidad desconocida: "Fue muy difícil, pero mis padres..."
El 14 veces campeón de Roland Garros contó que una decisión de sus padres le impidió disputar el torneo Sub-18 y confesó que eso lo marcó para siempre.
Aunque su carrera está repleta de títulos y récords, Rafael Nadal confesó un episodio desconocido que marcó su adolescencia y que, según él mismo, le enseñó una gran lección de vida. El extenista español, 14 veces campeón de Roland Garros y poseedor de 22 Grand Slam, contó que nunca disputó el Roland Garros Sub-18 debido a una lesión y a la decisión de sus padres de no dejarlo competir.
El manacorí explicó que el hecho ocurrió en 2004, cuando tenía apenas 15 años. Por aquel entonces, una lesión en su pie derecho lo dejó fuera del torneo juvenil, una dolencia que luego se volvió crónica y lo acompañó durante gran parte de su carrera.
“Estaba muy ilusionado. Con 15 años fue muy difícil de entender, tenía delante la posibilidad de jugar un Grand Slam”, recordó Nadal. “A pesar de mi decepción, mis padres se mantuvieron firmes y finalmente no jugué”, agregó en diálogo con medios españoles.
Sin embargo, el ex número uno del mundo aseguró que con el tiempo comprendió aquella decisión: “Fue una gran lección. Hoy les doy las gracias porque me ayudaron a terminar mi educación obligatoria y me enseñaron que ningún objetivo deportivo puede estar por encima de los valores”, reflexionó el tenista, que se retiró oficialmente en 2024.
Paradójicamente, solo un año después, en 2005, Nadal conquistó su primer Roland Garros de mayores, iniciando una hegemonía histórica en París que lo llevó a levantar el trofeo 14 veces, un récord absoluto en la historia del tenis.
Los logros deportivos de Rafael Nadal en toda su carrera
Con la camiseta de España, Nadal ganó cinco Copas Davis y dos medallas de oro olímpicas (en 2008 y 2016). En el ámbito individual, conquistó 22 Grand Slams, distribuidos en 14 Roland Garros, 5 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open. Considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, su legado trasciende generaciones dentro y fuera de la cancha.
