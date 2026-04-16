Crisis silenciosa en Racing: internas, desgaste y un equipo que perdió el hambre

En paralelo, el club realizó una fuerte inversión en refuerzos, pero los resultados no fueron los esperados. En los últimos mercados se incorporaron numerosos futbolistas, aunque pocos lograron consolidarse como titulares indiscutidos. Esa falta de respuestas también alimenta el malestar interno.

En medio de este escenario, el entrenador Gustavo Costas aparece como una figura de contención. Identificado profundamente con el club, el técnico ha optado por un perfil bajo, aunque sus últimas declaraciones dejaron entrever cierta incomodidad. “Mis jugadores dejan todo... Capaz que algunos, menos..”, deslizó, en una frase que resonó puertas adentro.

gustavo costas

La dirigencia, encabezada por Diego Milito, también queda bajo la lupa. La decisión de retener jugadores que querían salir y la planificación deportiva son aspectos que hoy generan debate. La convivencia entre una estructura más planificada y la urgencia de resultados del fútbol argentino no siempre encuentra equilibrio.

Mientras tanto, el equipo intenta reencontrarse con su esencia. “Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Y a pasar rápido de página para ganar el domingo (ante Aldosivi, en Mar del Plata). Nuestra meta es meternos entre los primeros ocho del torneo. Tenemos que estar ahí adentro, es una obligación”, afirmó Sosa, dejando en claro que el objetivo inmediato es volver a competir.

El club de Avellaneda enfrenta, así, un desafío que excede lo táctico. Se trata de recuperar el compromiso, la energía y el sentido colectivo que alguna vez lo posicionaron como referencia. La crisis no es solo futbolística: es también emocional y estructural. Y su resolución será clave para definir el rumbo del equipo en lo que queda de la temporada.