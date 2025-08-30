Instituto de Córdoba e Independiente no se sacaron ventaja en Córdoba por el Torneo Clausura
La Gloria sigue con la mala racha que ya arrastra hace seis encuentros, mientras que el Rojo aún está resentido tras el escándalo en la Copa Sudamericana.
El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de un partido con un resultado con sabor a poco: Instituto igualó 0-0 con Independiente este viernes, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegaron con urgencias a este encuentro: la Gloria ya acumula seis encuentros sin ganar, teniendo en cuenta el duelo de hoy, mientras que el Rojo sigue arrastrando la resaca del escandaloso episodio vivido en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.
En la tabla de la Zona B tampoco están mucho mejor: el conjunto cordobés marcha décimosegundo (12°) con 6 puntos, mientras que el Rojo se ubica décimocuarto (14°) con sólo 3 puntos.
Instituto vs. Independiente: resultado en vivo
Cómo llegaron Instituto e Independiente a este duelo
El conjunto cordobés venía atravesando un momento difícil que ahora se extiende más. En la última jornada cayó 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, y anteriormente había sufrido una durísima goleada 4-0 contra Unión en su propia casa. Con este empate, acumula seis encuentros sin ganar.
Por el lado de Independiente, la situación no es más sencilla. El equipo de Julio Vaccari todavía no conoce la victoria en el Clausura: apenas tres empates y tres derrotas lo mantienen en la parte baja de la tabla.
A esto se suma la incertidumbre tras lo ocurrido ante U. de Chile, donde el partido por Sudamericana se vio empañado por graves incidentes, violencia en las tribunas y heridos, lo que derivó en un escándalo internacional que aún no tiene resolución definitiva de Conmebol. La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo, pero el primer informe complica la postura del Rojo.
Mientras tanto, el último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes.
Instituto vs. Independiente: formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Instituto vs. Independiente: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario