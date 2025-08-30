Instituto de Córdoba e Independiente no se sacaron ventaja en Córdoba por el Torneo Clausura

A esto se suma la incertidumbre tras lo ocurrido ante U. de Chile, donde el partido por Sudamericana se vio empañado por graves incidentes, violencia en las tribunas y heridos, lo que derivó en un escándalo internacional que aún no tiene resolución definitiva de Conmebol. La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti viajó a Asunción para presentar un descargo, pero el primer informe complica la postura del Rojo.

Mientras tanto, el último fin de semana no pudo disputar su compromiso frente a Platense, ya que fue postergado por cuestiones judiciales vinculadas a los hechos recientes.

Instituto vs. Independiente: formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Instituto vs. Independiente: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Monumental Presidente Perón.

Monumental Presidente Perón. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports Premium.