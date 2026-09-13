Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Gloria" buscará una victoria ante su gente para quedar como único líder de la Zona A, mientras que Estudiantes intentará cortar una racha de siete partidos sin triunfos. Los detalles en la nota.
Instituto recibe este lunes a Estudiantes (RC) en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports Premium, se disputa desde las 21:15, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina.
La "Gloria" llega con 16 puntos y se encuentra en el cuarto lugar de la Zona A, a una unidad de Vélez y Defensa y Justicia, que comparten el liderazgo. Por eso, un triunfo ante su gente le permitirá alcanzar las 19 unidades y quedar como único puntero de su grupo.
El equipo dirigido por Diego Flores viene de caer por 3-2 ante Unión en Santa Fe, resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. Ahora buscará recuperarse para mantenerse en la pelea por la clasificación.
Del otro lado, Estudiantes acumula siete partidos consecutivos sin victorias en el Clausura y viene de perder 2-0 ante Sarmiento, por lo que intentará dar el golpe en Alta Córdoba y cortar su extensa sequía. El único triunfo del elenco comandado por Rubén Forestello fue en la primera fecha ante Tigre, luego sumó cuatro derrotas y tres empates.
Formaciones de Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: José Carreras.
TV: TNT Sports Premium.
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