Tigre vs. River por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" busca cortar la racha de cuatro derrotas al hilo en Victoria, donde se mide con Tigre el sábado desde las 17. Los detalles en la nota.
Tigre y River juegan este sábado desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El "Matador" intentará hacerse fuerte en Victoria para dejar atrás un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Diego Dabove buscará volver a sumar de a tres y recuperar terreno en la Zona B luego de un inicio con altibajos.
River, por su parte, atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura: perdió sus tres primeras presentaciones y necesita reaccionar para salir del fondo de la tabla y recuperar confianza de cara a lo que viene.
Además, el conjunto comandado por Eduardo Coudet está obligado a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla anual y mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
Por otro lado, este será el último compromiso de ambos antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La próxima semana, Tigre recibirá a Montevideo City Torque por el partido de ida de la serie, mientras que el "Millonario" visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá.
Formaciones de Tigre vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario