Lanús vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, acompañado por los asistentes Ernesto Callegari y Erik Grunmann. En el VAR estará Lucas Novelli. El "Granate" afrontará su segunda presentación en el campeonato luego de haber quedado postergado su compromiso de la segunda fecha por su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.