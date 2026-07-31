Lanús vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Cierran la jornada del domingo en La Fortaleza, donde el "Granate" intentará recuperarse luego de la dura eliminación por Sudamericana. Los detalles en la nota.
Lanús e Instituto chocan este domingo por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, conocido como la Fortaleza.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, acompañado por los asistentes Ernesto Callegari y Erik Grunmann. En el VAR estará Lucas Novelli. El "Granate" afrontará su segunda presentación en el campeonato luego de haber quedado postergado su compromiso de la segunda fecha por su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino debutó con una victoria por 1 a 0 frente a San Lorenzo en la Fortaleza, pero llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 4 a 0 frente a Cienciano en Perú, resultado que decretó su eliminación del certamen continental. Ahora intentará recuperarse rápidamente y volver a hacerse fuerte ante su gente.
Instituto, por su parte, buscará dar continuidad a su buen momento luego de recuperarse en la segunda jornada. La "Gloria" comenzó el Clausura con una derrota frente a Vélez, pero reaccionó con una victoria sobre Platense, resultado que le permitió volver a sumar de a tres.
Formaciones de Lanús vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario