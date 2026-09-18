Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, la "T" llega después de derrotar 2-1 a Unión en el estadio Mario Alberto Kempes, cortando una racha de cinco partidos sin triunfos. De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe tiene ocho puntos y se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará sumar nuevamente de a tres para salir del fondo de la tabla.