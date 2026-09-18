Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Gloria" llega en alza luego de superar a Estudiantes (RC) en la última fecha, resultado que la dejó en lo más alto de la Zona A. Talleres, por su parte, le ganó a Unión en Córdoba. Los detalles en la nota.
Instituto y Talleres se enfrentan este sábado, desde las 21.15, en el Monumental de Alta Córdoba, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Diego Martin, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
La "Gloria" llega como líder de la Zona A después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en Alta Córdoba. El conjunto dirigido por Diego Flores suma 19 puntos y buscará una nueva victoria para mantenerse en lo más alto del grupo y continuar en los puestos de clasificación a los octavos de final.
Por su parte, la "T" llega después de derrotar 2-1 a Unión en el estadio Mario Alberto Kempes, cortando una racha de cinco partidos sin triunfos. De esta manera, el elenco comandado por Omar De Felippe tiene ocho puntos y se encuentra en el decimocuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará sumar nuevamente de a tres para salir del fondo de la tabla.
Formaciones de Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Monumental de Alta Córdoba.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Héctor Paletta.
TV: TNT Sports Premium.
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