Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Estudiantes (RC) por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura.
Instituto y Estudiantes (RC) cierran este lunes la novena fecha del Torneo Clausura, en el Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. El duelo será televisado por TNT Sports Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
La "Gloria" llega con 16 puntos y se encuentra en el cuarto lugar de la Zona A, a una unidad de Vélez y Defensa y Justicia, que comparten el liderazgo. Por eso, un triunfo ante su gente le permitirá alcanzar las 19 unidades y quedar como único puntero.
El equipo dirigido por Diego Flores, sin embargo, viene de caer por 3-2 ante Unión, resultado que puso fin a una racha de seis partidos sin perder. Por este motivo, buscará recuperarse para mantenerse en la pelea de su zona.
Por su parte, Estudiantes acumula siete partidos consecutivos sin victorias en el Clausura y viene de perder 2-0 ante Sarmiento, por lo que intentará dar el golpe en Alta Córdoba y cortar su extensa sequía. El único triunfo del elenco comandado por Rubén Forestello fue en la primera fecha ante Tigre, luego sumó cuatro derrotas y tres empates.
Formaciones de Instituto vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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