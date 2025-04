Insultos para Gago, los jugadores y la dirigencia: fuertes pasacalles en Boca Predio

Los pasacalles aparecieron pocas horas antes de que Mauricio Serna confirmara la salida de Gago del cargo, en una mañana movida para el club de La Ribera. Mientras tanto, el plantel ya trabaja bajo las órdenes de Mariano Herrón, quien estará a cargo de manera interina para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura ante Tigre, este fin de semana en Victoria.

Insultos para Gago, los jugadores y la dirigencia: los fuertes pasacalles que aparecieron en Boca Predio

Cuántos millones de dólares le costará a Boca la decisión de Juan Román Riquelme de echar a Fernando Gago

La decisión de Juan Román Riquelme de echar a Fernando Gago como entrenador de Boca no solo tiene un costo a nivel de cargadas, porque despedir a un técnico luego de perder el clásico con River, si no también económico. El entrenador, al menos por ahora, tiene decidido no resignar ni un peso de su contrato, que vencía a fines de 2026 y la cifra neta se acercaría a los 2.5 millones de dólares.

Según trascendió por estas horas, Boca hasta ahora le habría pagado a Gago alrededor de 700 mil dólares, a los que hay que sumarle los 500 mil por la recisión del contrato con Chivas de Guadalajara. Cuando "Pintita" abandonó México, para firmar con Boca de su bolsillo tuvo que pagar 500 mil dólares de la recisión de contrato con la entidad mexicana. Luego, el Xeneize le pagó ese gasto contractual.

Los dirigentes de Boca negocian con Gago la recisión del contrato, la forma de pago y algún descuento, algo que por ahora rechazaría el técnico. Si no llegan a un acuerdo, Boca debería pagarle al ahora su ex entrenador alrededor de 1.800.000 dólares, teniendo en cuenta que, sacando los premios y otros extras, Gago ya cobró cerca de 700 mil. Es decir, sumando premios, extras como derechos de imagen y otros, la contratación le terminaría costando alrededor de 3.5 millones de dólares.