Inter Miami confirmó la lesión de Messi: qué tiene y cuánto tiempo estará afuera

Luego fue titular frente a Atlanta en condición de visitante, pero a los 64 minutos sintió una molestia en la zona del aductor tras ejecutar un potente remate. Si bien continuó en cancha, lo hizo con visibles dificultades, evitando ejecutar tiros libres y reduciendo su participación en el juego.

El parte médico de Inter Miami sobre la lesión de Lionel Messi

Horas más tarde, el astro argentino se sometió a estudios médicos y su equipo confirmó el diagnóstico.

“El Inter Miami CF ha proporcionado una actualización sobre la lesión del capitán Leo Messi. Se sometió a una resonancia magnética esta mañana para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor, que experimentó durante el partido de anoche contra el Atlanta United", comienza diciendo el texto.

Y agrega: "Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, informó el club en un comunicado oficial.

image.png

Con este panorama, el capitán de la Albiceleste no podrá estar presente en los duelos clave ante la Celeste y la Verdeamarela, en los que el combinado nacional buscará asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

El mensaje de Lionel Messi tras quedarse afuera de la Selección Argentina

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", expresó el capitán.

image.png