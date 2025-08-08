Inter Miami enfrentará a Tigres: así quedaron definidos los cruces de la Leagues Cup 2025
El equipo de Florida, invicto en la Leagues Cup, enfrentará a los mexicanos en un duelo que tendrá a dos argentinos como protagonistas estelares.
El Inter Miami de Lionel Messi ya conoce su próximo desafío en la Leagues Cup 2025 y tendrá un condimento especial para el fútbol argentino: en cuartos de final se medirá ante Tigres, el equipo de Ángel Correa, goleador del torneo con cuatro tantos. El partido se disputará a encuentro único en el Chase Stadium, aunque todavía resta la confirmación oficial de la fecha.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a esta instancia con paso perfecto, aunque con la gran incógnita sobre la presencia de la "Pulga", quien continúa recuperándose de su lesión. A pesar de su ausencia, Las Garzas de Florida han mostrado solidez y la reciente incorporación de Rodrigo De Paul ha reforzado el mediocampo.
Del otro lado, el conjunto mexicano se metió en la fase eliminatoria por la puerta de atrás, pero rápidamente demostró su potencial con Correa como figura. El delantero surgido en San Lorenzo se adaptó de inmediato y es la principal carta ofensiva del equipo mexicano. Su rendimiento genera expectativa sobre el duelo frente a un Inter que, sin Messi, deberá apoyarse en su juego colectivo y en la jerarquía de sus figuras disponibles.
Messi vs Ángel Correa: así quedaron las llaves de la Leagues Cup 2025
El ganador de esta llave podría encontrarse en semifinales con Orlando City, en caso de que el equipo de la Florida supere a Toluca en México. Esto abriría la puerta a un clásico regional con tintes de alta tensión. En la otra parte del cuadro, Seattle Sounders enfrentará a Puebla, mientras que Pachuca se medirá con Los Ángeles FC.
Para Inter Miami, la meta es clara: seguir avanzando y soñar con su primer título internacional, algo que reforzaría el proyecto que encabeza David Beckham. Para Tigres, el objetivo es dar el golpe en territorio estadounidense y confirmar que puede competir mano a mano con los favoritos.
El choque entre Messi (si llega en condiciones) y Correa sería el gran atractivo de la jornada, con el agregado de que uno de ellos podría quedar fuera en un solo partido.
