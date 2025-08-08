Inter Miami enfrentará a Tigres: así quedaron definidos los cruces de la Leagues Cup 2025

image

Del otro lado, el conjunto mexicano se metió en la fase eliminatoria por la puerta de atrás, pero rápidamente demostró su potencial con Correa como figura. El delantero surgido en San Lorenzo se adaptó de inmediato y es la principal carta ofensiva del equipo mexicano. Su rendimiento genera expectativa sobre el duelo frente a un Inter que, sin Messi, deberá apoyarse en su juego colectivo y en la jerarquía de sus figuras disponibles.