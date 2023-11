Así fue el homenaje de Inter Miami a Lionel Messi por su octavo Balón de Oro

"Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá pero parece que llevo un montón", comenzó el argentino.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMLSes%2Fstatus%2F1723153078969397679%3Ft%3D0JAEFtk_7MG4dzb3hDFq3Q&s=19&partner=&hide_thread=false Messi: "Para mi es algo hermoso poder compartirlo (el Balón de Oro) con ustedes" pic.twitter.com/CoHqECZ5eR — MLS Español (@MLSes) November 11, 2023

Y agregó: "Me hace sentir cómodo, nos manejamos muy bien. Llevamos poquito tiempo juntos y conseguimos algo importante, como fue el título para nuestro club. Es algo importante. Lo vinimos a buscar. Es algo importante para lo que se viene el año que viene. Tenemos la posibilidad de jugar un torneo importante. No tenía dudas de que la íbamos a pasar bien. No tenía dudas, ahora mucho menos".

"El año que viene va a ser mucho mejor. Vamos a seguir disfrutando y ganando títulos. Ojalá ustedes acompañen. Necesitamos su apoyo. Es algo grandioso tenerlos cerca", destacó el capitán de la Selección Argentina.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInterMiamiCF%2Fstatus%2F1723152490286236152%3Ft%3Djfe-axsu3BHHh0y7IfLKJw&s=19&partner=&hide_thread=false M E S S I pic.twitter.com/sQeXwFdUMO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023