La promesa de Julián Álvarez a Tom Holland luego de que lo mencionara en una entrevista

El elogio original de Tom Holland a Julián Álvarez

Este ida y vuelta digital se originó durante una gira de prensa que el actor británico realizaba en España para promocionar "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta entrega en solitario del superhéroe arácnido. En una charla con la señal deportiva DAZN, los periodistas le consultaron qué jugador de la liga española tenía las características necesarias para portar el traje del héroe de los cómics.

Aunque primero mencionó al juvenil Lamine Yamal, de inmediato pensó en el atacante argentino y aprovechó los micrófonos para enviarle un afectuoso saludo. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, exclamó textualmente el artista británico.

tom holland julian alvarez

Con la Copa del Mundo 2026 a las puertas de su inicio, la "Araña" argentina demostró que no solo tiene los reflejos afilados dentro del área, sino también en las plataformas digitales para devolverle la gentileza al mismísimo Spider-Man de la pantalla grande.