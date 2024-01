Cómo sigue la agotadora pretemporada del Inter Miami de Lionel Messi

De esta manera, y con el panorama por delante, el entrenador Gerardo Martino seguirá preparando al equipo que es uno de los grandes canditados a conquistar todos los títulos que tiene por delante.

CÓMO SIGUE LA AGOTADORA PRETEMPORADA DE INTER MIAMI

Luego del encuentro con Dallas, el equipo del 10 regresará a los entrenamientos en Miami durante una semana antes de viajar a Arabia Saudita.

El 29 de enero, se enfrentarán a Al Hilal, actual líder de la liga saudí, y el 1 de febrero será el choque denominado "The Last Dance" contra Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, quien hoy cuestionó la última premiación de The Best que ganó el argentino.