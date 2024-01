Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs Al-Hilal

Las Garzas, al mando del argentino Gerardo "Tata" Martino, jugarán el tercero de los siete partidos de preparación que agendaron en diferentes latitudes con vistas al inicio de la temporada oficial en Estados Unidos, que se producirá el 21 de febrero ante Real Salt Lake en Miami.

Cómo sigue la gira del Inter Miami después de Arabia Saudita

Finalizada la gira en Medio Oriente, Inter Miami volará a Hong Kong para jugar el 4 de febrero contra un equipo de estrellas de la liga local y tres días después viajará a Japón, donde asumirá un amistoso con Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y excompañero de Leo en Barcelona.

La pretemporada de Inter Miami terminará en casa, el 15 de febrero, ante Newell's en el DRV PNK Stadium, un partido sin dudas especial para Messi y Martino. El 10 de Argentina nunca jugó contra el club de sus amores.

Inter Miami vs. Al-Hilal: probables formaciones

Inter Miami iría con Drake Callender; Tomás Avilés, Serhiy Kryvstsov, Noah Allen, DeAndre Yedlin, Jordi Alba; Julian Gressel, David Ruiz, Sergio Busquets; Lionel Messi y Luis Suárez.

Por su parte, Al-Hilal va con Y. Bono; S. Abdulhamid, K, Koulibaly, A. Al Bulayhi, Y. Alshahrani; M. Kanno, R. Neves, S. Milinkovic Savic; S. Aldawsari, A. Mitrovic y Michael.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Al-Hilal

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.