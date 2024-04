Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC

messi inter miami2.jpg

En tanto, Nashville viene de tres jornadas sin ver la victoria. En la última fecha, cayó por 2.1 ante Philadelphia Union. El elenco de Tennessee marcha decimocuarto, con 7 unidades conseguidas.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Nashville SC

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.