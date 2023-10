¿La gira de Inter Miami puede perjudicar a Messi y la Selección?

La gira se concreta tras un acuerdo de las empresas NSN (Never Say Never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la encargada de organizar el partido entre el Barca y Vissel Kobe, que se disputó el pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores en el Estadio Nacional.

POR QUÉ LA GIRA PUEDE PERJUDICAR A LA SELECCIÓN

La gira de Inter Miami con Messi se producirá antes de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en la que Argentina recibirá a Uruguay (jueves 16) y visitará a Brasil (martes 21). De esta manera el astro llegará a los clásicos con solo ocho días después de juegue sus amistosos y tendrá poco descanso.

La franquicia estadounidense busca sumar competencia para completar el año, luego de quedar eliminado de la fase final de la Major League Soccer, en la que le restan dos partidos para finalizar su participación en la instancia regular.

Inter Miami confirmó la gira por China y los dos amistosos que disputará en el mes de noviembre, con Messi a la cabeza.