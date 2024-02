Inter Miami de Lionel Messi iniciará defensa de título de Leagues Cup: cuándo y contra quién

Las Garzas, que además de Messi también cuenta en sus filas con Franco Negri (ex Newell’s), Facundo Farías (ex Colón de Santa Fe), Tomás Avilés (ex Racing), Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Benjamín Cremaschi, se adjudicó la última edición del torneo copero, al derrotar en la final al Nashville FC, por penales (10-9), luego de que el encuentro realizado en agosto pasado finalizara empatado 1-1 en el período reglamentario.

El equipo de Lionel Messi buscará revalidar su título conseguido en 2023. En esta ocasión, compartirá el grupo 3 del Este con dos equipos de la Liga MX: Tigres UANL y Puebla



