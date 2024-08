Mario Gotze y su relación con Inter Miami: ¿podría ser compañero de Lionel Messi?

Justamente, desde aquel partido, el verdugo de la ‘Albiceleste’ en el estadio Maracaná empezó a decaer en su carrera por diferentes motivos y uno de ellos fue los trastornos metabólicos que sufría. En 2020, tras quedar libre del Borussia Dortmund, se le presentó la posibilidad de firmar con el Inter Miami que estaba en los albores de su historia: “Tenía 28 años en ese entonces, y mi contrato en Dortmund se acabó. Estaba en contacto con los muchachos del Inter Miami. Hablamos de eso entonces, y era una posibilidad. Fue más que un rumor” declaró sobre aquella situación Götze.

image.png

Finalmente, esta situación no llegó a buen puerto y el mediocampista alemán terminó jugando en el PSV Eindhoven de los Paises Bajos pero no descarta jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos: “Me gusta mucho Estados Unidos. Viajamos allí a menudo con la familia. Hemos estado en Los Ángeles, Nueva York y Miami. Es muy interesante, especialmente también con el Mundial 2026. Así que lo tengo en mente. He aprendido en el pasado, especialmente en el fútbol, que es mejor no planificar”.

“Tienes a todas estas superestrellas allí, por ejemplo, Messi y Beckham en Miami, para crear ese revuelo mediático en torno a la MLS. Lo sigo y creo que es una buena progresión, y parece que están asegurando un buen desarrollo. Por supuesto, no he estado en los estadios ni he seguido cada detalle. Pero por lo que he visto y oído, todo ha sido positivo” agregó Götze.