Inter Miami vuelve a la carga por Marcelo Weigandt: la postura de Boca

El Chelo no atraviesa su mejor momento en el Xeneize hace algunos meses y aparece cómo opción luego de Luis Advíncula y Lucas Blondel. Por esta razón, solo jugó 14 minutos en un amistoso de pretemporada y no fue convocado por el técnico Diego Martínez para varios partidos por la Copa de la Liga. Por esta razón, no ve con malos ojos sus salidas teniendo en cuenta que, además, podría ser compañero de Lionel Messi.